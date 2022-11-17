شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إقامة مران الأهلي غداً على فترة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إقامة التدريبات غداً ، الجمعة، على فترة واحدة وليس فترتين كما حدث اليوم وأمس وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة محلياً.

ويواصل الفريق تدريباته صباح غد الجمعة على ملعب التتش، حيث يكتفي الجهاز الفني بمران واحد غدًا حسب البرنامج الذي حدده مسبقًا، ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وأنهى الأهلي مرانه الثاني اليوم ،الخميس، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة ، وقاد أندريس اندويا، مدرب الأحمال؛ اللاعبين في فقرات تدريبية في الجيم، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما قاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة بالمران، قبل أن يختتم فقرات التدريب بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين. وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

كما انتظم أليو ديانج لاعب وسط الفريق في فقرات المران الجماعي الذي اُقيم مساء اليوم ،الخميس،على ملعب التتش بعدما أدى جلسة تدريبات منفردة صباح اليوم ضمن البرنامج التدريبي المحدد له للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

وغاب ديانج عن تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة كما غاب عن مباريات الفريق بسبب إصابة في العضلة الخلفية قبل أن يخوض برنامج تأهيلي طوال الأيام الماضية ليتعافى بعده من الأصابة التى أبعدته عن مباراتي الفريق أمام الزمالك في السوبر المصري بالأمارات التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة ثم مباراة الداخلية بالدوري التى فاز فيها الأهلي أيضاً بأربعة أهداف لهدف.