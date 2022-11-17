شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأمطار الغزيرة تضرب ملعب جابر الأحمد خلال مران منتخب مصر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الأمطار الرعدية التي هطلت في الساعات الأخيرة على ملعب جابر الأحمد بالكويت،ـ في تأجيل مران المنتخب الوطني الأخير بضع دقائق استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا، والمقرر لها غدا الخميس.

وشهد تجمع المنتخب الوطني لخوض المران الأخير سقوط الأمطار بغزارة خلال البروفة الأخيرة التي يجريها فيتوريا قبل الاستقرار على تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا.

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الخميس في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا، المقرر لها غدا الجمعة في إطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.

وألتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.