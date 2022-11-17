الامارات | إسبانيا تكسب الأردن قبل السفر إلى قطر.. تجربة كبيرة لـ "النشامى"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الإسباني على مضيفه الأردني 3-1، اليوم الخميس، في المباراة الودية الدولية على استاد عمان الدولي في ختام استعدادات الماتادور لخوض نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل أهداف إسبانيا، أنسو فاتي في الدقيقة 13، وجافي في الدقيقة 56، ونيكو ويليامز في الدقيقة 84، بينما سجل للأردن أحمد سمير في الدقيقة (90+1).

وقدم المنتخب الأردني أداء رجولياً نال إعجاب الجماهير التي أبدت رضاها عن المعطيات الفنية للاعبين على الرغم من الهزيمة التي جاءت أمام منتخب عالمي بحجم اسبانيا.