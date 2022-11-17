الخبرة والاستقرار سلاحا رينارد مع الأخضر في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد الفرنسي هيرفي رينارد أول مدرب فرنسي يقود الأخضر السعودي في كأس العالم، والمدرب رقم 52 للمنتخب طوال تاريخه، والذي يستعد لخوض بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 الأسبوع المقبل.

تضم مجموعته كلا من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي.

وأسهم رينارد في توفير مستوى عال من الاستقرار في المنتخب منذ استلامه مهمة قيادة الجهاز الفني في 2019، حيث استفاد منتخب السعودية من هذا الاستقرار لينجح في حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

إنجلترا

ثم انتقل إلى كامبريديج يونايتد الإنجليزي في 2004 وهناك تعلم الحديث باللغة الإنجليزية،وأصبح مدربا فنيا لنادي دا نام دينه عام 2004 لكنه سرعان ما تركهم بعد عدة أشهر من توليه المنصب، ليصبح مدربا لنادي تشيربورج في 2005، بعدها تقدم باستقالته عام 2007 .

زامبيا

في مايو 2008 تم تعيينه مدربا لمنتخب زامبيا، وفي كأس أمم أفريقيا 2010 قاد المنتخب الزامبي إلى مرحلة ربع النهائي من البطولة للمرة الأولى بعد مضي 14 عاما.

ترك هيرفي رينارد منتخب زامبيا في أبريل 2010 قبل شهرين فقط من انتهاء عقده.

بعد يومين من تاريخ استقالته؛ قرر الفرنسي توقيع عقد جديد للإشراف على منتخب أنجولا، ثم قدم استقالته من منصبه مجددا في أكتوبر 2010 وحل محله زيكا أمارال.

في 21 يناير2011 توصل هيرفي رينارد لاتفاق مبدئي مع اتحاد الجزائر ليُشرف عليه مدربا للنادي.

في 22 أكتوبر 2011 أعلن منتخب زامبيا توقيعه عقدا جديدا مع هيرفي رينارد لسنة واحدة فقط.

حينها قاد المنتخب إلى أول تتويج له بكأس الأمم الأفريقية عام 2012 تزامن فوز المنتخب مع حادث سقوط الطائرة الزامبية التي تحطمت على بعد أميال فقط من موقع النهائي في دولة الغابون.

في مايو 2012 أعلن شيشيمبا كامبويلي وزير الرياضة الزامبي رغبته في التوقيع مع رينارد عقدا جديدا مع المنتخب قبل نهاية عقده، وتم إقصاء زامبيا من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2013، وحينها اعترف رينارد بخطئه وأنه يتحمل كامل المسؤولية، لكنه عاد لإثارة الجدل مجددا بعد انتقاده الكاف بسبب عدم سماحهم للمنتخب الزامبي الفائز ببطولة 2012 بالتنافس على كأس القارات، بعدها فسخ رينارد عقده مع المنتخب وأصدر بيانا يؤكد فيه توقيعه على عقد جديد في أكتوبر 2013 مع نادي سوشو الفرنسي، الواقع في دوري الدرجة الأولى.

فرنسا

عانى نادي سوشو كثيرا في البطولة وكان يخوض معركة البقاء في الدوري وفي عام 2014 فشل سوشو في تجنب الهبوط مما دفع بالفرنسي إلى تقديم استقالته.

أصبح رينارد مدربا لنادي ليل الفرنسي في مايو 2015 وفي 11 نوفمبر من نفس العام أُقيل الفرنسي بسبب سوء النتائج خاصة وأن الفريق جمع 13 نقطة فقط في ظرف 13 مباراة في الدوري.

ساحل العاج

تم تعيين رينارد مدربا رسميا لمنتخب ساحل العاج في يوليو 2014 شارك في كأس الأمم الأفريقية 2015 ، وتمكن من الفوز بها مع منتخب الفيلة ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بلقبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبين مختلفين.

المغرب

في فبراير 2016 انتشرت أخبار تُفيد بأن هيرفي رينارد سيوقع عقدا مع المنتخب المغربي للإشراف عليه. وهو ما حصل حيث تم تعيينه مدربا للمنتخب المغربي.

في نوفمبر 2017؛ حقق رينارد إنجازا مع المنتخب المغربي بعدما تمكن من تأهيله لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 20 سنة. وبعد مفاجأة إقصاء المنتخب المغربي أمام منتخب بنين بالضربات الترجيحية خلال كأس الأمم الأفريقية أعلن هيرفي رينارد استقالته من تدريب الأسود في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

السعودية

في يوليو 2019 أعلنَ الاتحاد السعودي توقيع عقدٍ مع المدرب هيرفي رينارد ليكون بذلك أول مدربٍ فرنسي يشرف على قيادة الأخضر، ويقوده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر نوفمبر الجاري.

هيرفي رينارد

ولد هيرفي رينارد في 30 سبتمبر 1968، يبلغ من العمر 54 عاما، وهو لاعب كرة قدم محترف سابق ومدرب حالي، سبق له أن شغل منصب مدرب منتخب زامبيا، حيث فاز معه بكأس الأمم الأفريقية 2012، ثم فاز بكأس الأمم الأفريقية 2015 مع منتخب ساحل العاج، ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بكأسين أفريقيتين مع منتخبين مختلفين.

المسيرة الاحترافية لاعبا







1983 - 1990 (كان الفرنسي)



1991 - 1997 (ملعب فالوريس)



1997 - 1998 (اس سي دراغينيان)



الفرق التي دربها





1999 - 2001 (اس سي دراغينيان الفرنسي)



2004 ( كامبريديج يونايتد الإنجليزي)



2004 (دا نام دينيه الفرنسي)



2005 - 2007 (تشيربورغ الفرنسي)



2008 - 2010 (منتخب زامبيا)



2010 ( منتخب أنجولا )



2011 ( اتحاد الجزائر )



2011 - 2013 ( منتخب زامبيا )



2013 - 2014 ( سوشو الفرنسي )



2014 - 2015 ( منتخب ساحل العاج )



2015 ( ليل الفرنسي )



2016 - 2019 ( المغرب )



2019 - حتى الآن ( المنتخب السعودي )



محطاته التدريبية

بدأ هيرفي رينارد مسيرته التدريبية مع إس سي دراغينيان في 1999، ثم ترك الفريق في2001. بعدها أصبح مساعد مدرب في الفريق الصيني غويز هو رينهي رفقة كلود لورا من 2002 إلى 2003.

أبرز إنجازاته مدربا