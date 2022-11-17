ميدان الفروسية بحائل نظم حفل سباقه الرابع

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وقد حقق المركز الأول في الشوط الأول للدرجة «لم تربح» الفرس «عثرة « للمالك والمدرب بندر ممدوح العلي، وفي الشوط الثاني حققت «شقراء حائل» المركز الأول في مفتوح 2019 لاسطبل الحمدانيات بالمدرب خالد رشيد الهاملي.وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات حقق الجواد «شوكان» للمالك حمود محمد البقعاوي والمدرب بندر ناصر الدهيش المركز الأول، وحقق «ميهوت» المركز الأول في الشوط الرابع «من الدرجة الأولى حتى الثالثة» للمالك فهد زمل الشمري والمدرب عيد حبيب الشمري، وفي الشوط الخامس توج الجواد «أنا الجابر» بكأس السباق للمالك والمدرب محمد فهد البقعاوي.
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