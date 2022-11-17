اللاعبة دنيا تحقق البرونزية ببطولة العالم للتايكوندو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو دنيا أبو طالب الميدالية البرونزية في وزن (49) كجم، كأول ميدالية في تاريخ التايكوندو السعودي للسيدات، وذلك في منافسات بطولة العالم للتايكوندو للكبار بمدينة (جوادالاجارا) المكسيكية بمشاركة (122) دولة. وقد تغلبت اللاعبة دنيا في دور الـ16 على لاعبة المنتخب المصري (شهد الحسيني) المصنفة التاسعة عالميا. وتأهلت اللاعبة أبوطالب لدورالـ8 لتتجاوز الإسبانية المصنفة الأولى على العالم «أدريان إيجليساس» صاحبة ذهبية بطولة العالم للمرأة وفضية أولمبياد طوكيو 2020، في حين لعبت أبوطالب في دور نصف النهائي مع الصينية كين قو، ولم تتمكن من التغلب عليها لتنال بذلك الميدالية البرونزية. وتأهلت اللاعبة أبوطالب لدورالـ8 لتتجاوز الإسبانية المصنفة الأولى على العالم «أدريان إيجليساس» صاحبة ذهبية بطولة العالم للمرأة وفضية أولمبياد طوكيو 2020، في حين لعبت أبوطالب في دور نصف النهائي مع الصينية كين قو، ولم تتمكن من التغلب عليها لتنال بذلك الميدالية البرونزية.

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