تكريم الأولمبياد السعودي في ختام دورة حماية اللاعبين

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وأقيمت الدورة الإقليمية على مدى يومين بالقاهرة، بمشاركة وفود من 8 دول عربية هي: (المملكة، مصر، الإمارات، البحرين، المغرب، لبنان، الجزائر، الكويت). .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي في ختام الدورة الإقليمية لسياسة حماية اللاعبين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأولمبياد الخاص السعودي، ممثلا في المدير الوطني للأولمبياد عبد الرحمن القرشي، ومدير التدريب والتأهيل عبدالله بن حامد المشري، نظير مشاركتهما في الدورة الإقليمية.وأقيمت الدورة الإقليمية على مدى يومين بالقاهرة، بمشاركة وفود من 8 دول عربية هي: (المملكة، مصر، الإمارات، البحرين، المغرب، لبنان، الجزائر، الكويت). .

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