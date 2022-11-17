شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يدعم منتخب مصر قبل ودية بلجيكا بالكويت ويلتقط صورا مع لوكاكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق على التواجد في مران منتخب مصر الأخير استعدادا لمواجهة بلجيكا المقرر لها غدا الجمعة وديا على استاد جابر الأحمد بالكويت.

وتواجد الصقر في المران واستقبلته بعثة المنتخب البلجيكي بترحاب كبير، كما التقط بعض الصور التذكارية مع لوكاكو مهاجم بلجيكا.

وخاض أحمد حسن رحلة احترافية مميزة في بلجيكا كما يعتبر من القادة التاريخيين لمنتخب مصر وأكثر من حمل شارة قيادة المنتخب الوطني.

ويستضيف استاد أحمد جابر الدولي مباراة مصر وبلجيكا الودية حيث يتسع لـ58 متفرجا، وتتوقع اللجنة المنظمة للمباراة حضور 40 ألف مشجع على الأقل.

وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد عواد (الزمالك).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)- أكرم توفيق (الأهلي)- أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي)- على جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- محمود علاء (الاتحاد)- محمد حمدى (بيراميدز)- حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي)- حمدي فتحي (الأهلي)- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)- إمام عاشور (الزمالك)- محمود حمادة (فاركو)- محمد مجدى «أفشة» (الأهلي)- طاهر محمد طاهر (الأهلي)- أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- محمود حسن «تريزيجيه» (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي)- مروان حمدي (المصري البورسعيدي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).