شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يناقش استعدادات منتخبي الشباب والشابات مع الخبراء الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي جلسة، مع كلا من البرازيلي بيرسى أونكن المشرف على تدريب منتخبات الناشئين والشباب، والبرازيلي ماركو أنطونيو المشرف على المنتخبات الوطنية للشابات والناشئات.

وحضر الاجتماع هناء حمزة نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ، والمشرفين على المنتخبات الوطنية ، وبدأ الاجتماع بترحيب رئيس الاتحاد المصري، بعودتهم لمصر مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة التى قد حصلوا عليها، بعد انتهاء البطولات الافريقيه.

وناقش رئيس الاتحاد مع الخبراء استعدادات منتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات في الفترة القادمة، للاطمئنان على برنامج المنتخبات قبل المشاركة في بطولات العالم 2023.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا مع جميع الأجهزة الفنية، بحضور المشرفين على المنتخبات يوم مساء السبت المقبل لمناقشة باقي الملفات الخاصة بالمنتخابات الوطنية استعدادات البطولات القادمة.

وكان منتخب مصر للناشئات لكرة الطائرة تحت 19 سنة، قد نجح في التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة، التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي.

كما حقق منتخب الشباب تحت 19 سنة الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة النهائي، بطولة كأس أفريقيا التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 12 سبتمبر الماضيين.

ونجح المنتخب الشابات، في التتويج بلقب البطولة الإفريقية، تحت 21 عامًا، وتوج المنتخب المصري بلقب بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة تحت 21 عاما الشباب.