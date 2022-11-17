شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..فقرة بدنية وفنية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم ،الخميس، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة ، وقاد أندريس اندويا، مدرب الأحمال؛ اللاعبين في فقرات تدريبية في الجيم، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة بالمران، قبل أن يختتم فقرات التدريب بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين. وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

وخلال المران الصباحي اليوم ، ارتدى محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق «واقي الوجه» ‏خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي استعدادا ‏لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري ، واستعان عبدالمنعم بـ «واقي الوجه» خلال التدريبات التي يقوم بتنفيذها داخل التتش، بعدما ‏أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين ‏في جراحة الوجه والفكين.‏

وقام عبدالمنعم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به؛ ‏لتجهيزه للعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين قبل أن يعود غدا إلى مران الفترة الواحدة وفقا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني