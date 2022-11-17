شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعدل موعد تدريب الزمالك بسبب مباراة مصر وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تعديل موعد التدريبات غدا الجمعة بسبب ودية المنتخب أمام بلجيكا.

ومن المقرر أن تقام التدريبات غدا الجمعة في الثانية ظهرا بدلا من الخامسة مساءً، حتي يتسنى للجهاز الفني وللاعبين مشاهدة مباراة منتخب مصر الودية أمام بلجيكا المقرر لها في الخامسة مساءً بالكويت .

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية خلال الجزء الثاني من التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض بعض الأمور الخططية، عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

وتولى كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين الإشراف على التقسيمة في تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي كان حريصا على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الفنية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.