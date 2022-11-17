شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم في مران الأهلي الجماعي بعد التعافي من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في فقرات المران الجماعي للفريق الذي اُقيم مساء اليوم ،الخميس،على ملعب التتش بعدما أدى جلسة تدريبات منفردة صباح اليوم ضمن البرنامج التدريبي المحدد له للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

وغاب ديانج عن تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة كما غاب عن مباريات الفريق بسبب إصابة في العضلة الخلفية قبل أن يخوض برنامج تأهيلي طوال الأيام الماضية ليتعافى بعده من الأصابة التى أبعدته عن مباراتي الفريق أمام الزمالك في السوبر المصري بالأمارات التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة ثم مباراة الداخلية بالدوري التى فاز فيها الأهلي أيضاً بأربعة أهداف لهدف.

على صعيد متصل ، يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الحالية جلسات عمل مكثفة مع جهازه المعاون من أجل التوصل إلى حلول بخصوص أزمة الغيابات التى تضرب الفريق حالياً خاصة فى مركز الدفاع والتى ظهرت بوضوح فى إصابة أكثر من لاعب، وهم محمود متولى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف فالأول يُعانى من إصابة فى العضلة الخلفية فيما أجرى الثانى جراحة فى الأنف مؤخراً أما أيمن أشرف فقد سافر إلى النمسا لإجراء فحوصات على الركبة، ويتطلع المدرب السويسرى لإيجاد حلول لأزمة الغيابات التى ضربت الفريق خاصة وأنه يسعى لتجهيز جميع العناصر قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى النسخة الماضية من كأس مصر.

ويتابع كولر مع جهازه المعاون البدائل المُتاحة للإستعانة بها فى مباراة المقاولون ومن بعدها مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز وهناك أكثر من بديل يأتى فى مقدمتهم، الثنائى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة وهناك أيضاً المدافع الشاب محمد مغربى العائد للأهلى من فترة إعارة فى التشيك.

وعقد كولر اجتماعا مع معاونيه لبحث احتياجات الجهاز الفنى خلال المرحلة الحالية، ورؤية الجهاز لأى متطلبات إدارية وتنظيمية خلال الفترة المقبلة.