شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين فيريرا ويوسف حسن في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على منح يوسف حسن مهاجم الفريق، تعليمات خاصة على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وقام جوسفالدو فيريرا بالحديث مع اللاعب أثناء خوض البرنامج التدريبي الموضوع له، وقام بمنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بجانب أمور أخرى في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعب التركيز وتنفيذ المطلوب بكل دقة كي يكون جاهزا بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

في سياق أخر، وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهد البرنامج التأهيلي والذي استمر لمدة 20 دقيقة تقريبا تنفيذ بعض الجوانب التأهيلية من أجل الوصول باللاعبين للمعدل البدني المطلوب استعدادا للفترة المقبلة.

وقام أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بنقل التعليمات بشكل مستمر أثناء أداء البرنامج التأهيلي حتي يقوم اللاعبون بتنفيذ المطلوب منهم بكل دقة .

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.