آلام عضلية تبعد حمدي فتحي عن مران منتخب مصر

القاهرة - سامية سيد - حصل حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر على راحة من تدريبات المنتخب اليوم الخميس بعد شعوره بالام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات اليوم .

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفى محمد.