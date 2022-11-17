شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم ،الخميس، الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية للدرجات (الخامسة والسادسة للخيول الأجنبية والسادسة للخيول المصرية والعربية الأصيلة ، المبتدئين للخيول الأجنبية ، المبتدئين للخيول المصرية والعربية الأصيلة بمدينة 6 أكتوبر ، والتى تستمر حتى بعد غد السبت بحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية.

بدأت المنافسات بدرجة المبتدئين للخيول المصرية والعربية الأصيلة والتى يشارك في منافساتها أكثر من 90 فارسا وجوادا ، يشارك فى البطولة نحو 300فارس وأكثر من 300 جواد .

وقام كافة الفرسان المشاركون فى البطولة بتفقد أرضية ملاعب المباراة ، وذلك لمعرفة خط السير ، ودخول أرض الأحماء لتسخين جواده وتجهيزه للمنافسة الرسمية .

وتقام خلال البطولة منافسات البطولة المؤهلة لنهائي المجموعة السابعة بمباريات الاشبال (100 – 110 سم) والناشئين ( 115 – 120 سم ) والشباب ( 120 – 130 سم) وذلك على مدارين يومين غد وبعد غد ، على أن يقام نهائي المجموعة السابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير المقبل ، ويحرص كثير من الفرسان على المشاركة في المباريات المؤهلة لهذه البطولة التى تقام كل عام والتى تحظى بمنافسات كبيرة بين فرسان البراعم والناشئين والشباب من جنسيات مختلفة مما يوفر للفرسان المصريين احتكاك كبير .

وتعد هذه البطولة الثانية التي تقام في إطار هذه التصفيات في مصر حيث أقيمت البطولة الأولى في الإسكندرية يومي 4 و 5 نوفمبر الجاري ومن المنتظر أن تقام البطولة الثالثة والأخير يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بالقاهرة.