شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم بنين بهدف عمر فايد في التجربة الودية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الشباب على نظيره البنيني بهدف دون رد سجله المدافع عمر فايد، في التجربة الودية الاولي التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر شهر فبراير المقبل، ويلتقى المنتخب الوطني للشباب مع نظيره البنيني مررة أخرى الأحد القادم.

وسجل هدف الفراعنة المدافع عمر فايد في الدقيقة 28 من ركنية اودعها علي يمين الحارس البنيني.

بدا محمود جابر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من احمد نادر لحراسة المرمى احمد رضا عمر فايد عبد الرحمن جودة للدفاع رافت خليل كريم الدبس طارق علاء خالد عوض واحمد نادر حواش واحمد عبد الرحمن ايشو واحمد شريف للهجوم .

وفي الدقيقة 33 طرد الحكم عبدالله العزيز السيد مدافع منتخب بنين لعرقلة احمد شريف المنفرد بالمرمي واجري المنتخب تغييره الاول بخروج احمد شريف المصاب ونزول محمد مرسي.

وتأتي مباراتي منتخب الشباب مواليد 2003 أمام نظيره منتخب بنين، في إطار استعداداته لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل، بمشاركة 12 منتخبا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها اندونيسيا العام المقبل.

وضمت قائمة منتخب الشباب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.