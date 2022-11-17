الامارات | إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس "فيفا"

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس "فيفا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد في مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.
وقالت الهية العالمية في بيان قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر (بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل): "لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في (فيفا) قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 آذار 2023".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App