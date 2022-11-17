الامارات | محمد صلاح في دبي لتسلم جائزة "دبي غلوب سوكر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سفر نجم ليفربول محمد صلاح من الكويت إلى دبي مساء اليوم الخميس للمشاركة في حفل "دبي غلوب سوكر".

وينخرط محمد صلاح في تدريبات المنتخب المصري استعداداً لخوض مباراة ودية أمام بلجيكا مساء الجمعة في الكويت.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" إن محمد صلاح سيتوجه اليوم إلى دبي لحضور حفل غلوب سوكر في النسخة الـ13، في وقت كشف نجم الكرة المصرية الأسبق أحمد حسام "ميدو"، النقاب عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في حفل "دبي غلوب سوكر" من اختيار الجمهور، متفوقا بذلك على كل من الفرنسي كريم بنزيمة والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وقال "ميدو" في تصريحات عبر قناة "المحور" المصرية: "محمد صلاح سيفوز بجائزة دبي، غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم"، مضيفاً: "معلوماتي سيسافر من الكويت إلى دبي بطائرة خاصة لحضور الحفل، الذي سيقام مساء الخميس، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، والتي تقدمها، دبي غلوب سوكر".