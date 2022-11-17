الامارات | فنانة لبنانية تضع لمساتها على سيارتي فريق "ماكلارين" في جائزة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق "ماكلارين" المنافسة في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" عن كسوة معدلة لسيارته، خصيصاً لجائزة "الاتحاد للطيران الكبرى" على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، الجولة الختامية لموسم 2022، تحمل اللمسات التصميمية للفنانة اللبنانية أنا ماريا عون.

وأطلق فريق "ماكلارين" العام الماضي حملة "Driven By change" بالتعاون مع "فيوز"، وذلك خلال الجولة الختامية من موسم 2021 الذي أقيم على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، في منصة تتيح للمبدعين المغمورين، إظهار لمساتهم خلال جولات بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، قبل أن تعود الحملة مجدداً في 2022 عبر الجولة الختامية في أبوظبي، للتعاون مع الفنانة اللبنانية أنا ماريا عون، ووضع لمساتها على الكسوة اللونية لسيارات الفريق التي ستشارك على مدار أيام عطلة الأسبوع، بدايةً من التجارب الحرة الأولى والثانية ليوم غدٍ الجمعة، مروراً بالتجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية التي تقام بعد غدٍ السبت، وانتهاءً بالسباق الرئيس عصر يوم الأحد المقبل.

وستحافظ الكسوة الجديدة، على الألوان البرتقالية المميزة لفريق "ماكلارين"، وإنما مع أشكال تصميمية على جوانب السيارة والجانح الأمامي، ما يمنحها مظهراً خاصاً.

وعلقت الفنانة اللبنانية آنا عون، على منحها الفرصة لوضع لمساتها على سياراتي فريق "ماكلارين" المنافسة ختام موسم 2022، بقولها في تصريحات صحافية: "لم أكن أصدق بأن أشاهد يوماً احد أعمالي فئ جائزة كبرى لسباقات الفورمولا1)، ويعد الفضل في ذلك إلى حملة (Driven By Change)".

وأضافت عون: "قمت بتخصيص وقت فراغي للتعلم وتشجيع الفنانين الأخرين، وبشكل خاص الفنانات في الشرق الأوسط، وذلك بالاهتمام في مهاراتهن وشغفهن، ويشرفني اليوم أو أكون جزءاً من مجتمع يدعم هذا الطموح، ويعمل على تعزيز ودعم الفنانين المغمورين بهذه الطريقة".