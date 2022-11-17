شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى: نستعد للمستقبل بودية بلجيكا والغياب عن المونديال مازال يؤلمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد النني، لاعب منتخب مصر، أن مباراة المنتخب الودية أمام بلجيكا المقرر لها غدا الجمعة في الكويت صعبة ، وقال النني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "مباراة بلجيكا صعبة ونعلم انها مباراة كبيرة لكن منتخب مصر كبير ونستعد بها للمستقبل".

وأضاف لاعب أرسنال الأنجليزي : "فيتوريا صاحب الحق في استدعاء اللاعبين وكلنا زعلانين علشان ماوصلناش لكأس العالم"، ونعمل على تحقيق الافضل في الفترات المقبلة .

ويستضيف استاد أحمد جابر الدولي مباراة مصر وبلجيكا الودية حيث يتسع لـ58 متفرجا، وتتوقع اللجنة المنظمة للمباراة حضور 40 ألف مشجع على الأقل.

وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد عواد (الزمالك).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)- أكرم توفيق (الأهلي)- أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي)- على جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- محمود علاء (الاتحاد)- محمد حمدى (بيراميدز)- حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي)- حمدي فتحي (الأهلي)- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)- إمام عاشور (الزمالك)- محمود حمادة (فاركو)- محمد مجدى «أفشة» (الأهلي)- طاهر محمد طاهر (الأهلي)- أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- محمود حسن «تريزيجيه» (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي)- مروان حمدي (المصري البورسعيدي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).