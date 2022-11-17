سامسون يصل القاهرة خلال 48 ساعة للانضمام إلى تدريبات الزمالك

القاهرة - سامية سيد - يصل المحترف البنينى سامسون أكينولا إلى القاهرة خلال 48 ساعة للانضمام إلى تدريبات الفريق الأبيض بعد تعذر صوله خلال اليومين الماضيين بسبب ظروف الطيران وذلك استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم 26 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويسابق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الزمن لاستعادة معظم المصابين بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الذى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية فى الكويت بعد غد الجمعة 18 نوفمبر الجارى.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة، والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.