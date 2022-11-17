شكرا لقرائتكم خبر عن هطول الأمطار في المران الأخير للمنتخب بالكويت استعدادا لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران المنتخب الوطني الأخير المقام حاليا على استاد جابر الأحمد بالكويت سقوط الأمطار بغزارة خلال البروفة الأخيرة التي يجريها فيتوريا قبل الاستقرار على تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا غدا الخميس.

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الخميس في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا، المقرر لها غدا الجمعة في إطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.

وألتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللقاء بشكل متوازن بسبب قوة المنتخب البلجيكي حيث سيبدأ بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: أكرم توفيق ، علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي، وفي خط الوسط: محمد النني ، أمام عاشور، محمود حمادة، وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفى محمد.