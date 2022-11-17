شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يعلن جاهزيته لمواجهة مصر وبلجيكا في الكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مجدي قفشة، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، جاهزيته للمشاركة مع المنتخب الوطني غدا، عندما يواجه نظيره البلجيكي، في اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين غدا الجمعة في إطار استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022، ونشر قفشة صورا من مشاركته في تدريبات المنتخب وعلق: جاهز.

ونشر أفشة صوراً عبر حسابه على تويتر خلال خوض مران المننتخب بملعب جابر الأحمد بالكويت استعداداً لودية بلجيكا غداً.

وتعد مواجهة بلجيكا تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن الفوز الثالث مع الفراعنة بعدما قاد المنتخب الوطني فى مباراتين سابقتين، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا، وتولى روي فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطني فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال والذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

ويتسلح المنتخب الوطني بتاريخ المواجهات أمام نظيره البلجيكي، حيث سبق والتقى المنتخبان في 4 مباريات سابقة، فاز المنتخب الوطني في 3 لقاءات وفاز منتخب بلجيكا في لقاء وحيد، والتقى المنتخب الوطني مع بلجيكا عام 1920، وتغلب الفراعنة بنتيجة 4/2، أقيمت المواجهة الثانية عام 1999، وفاز المنتخب الوطني بهدف دون رد، تواجه المنتخبان مجددا فى 2005 وتغلب الفراعنة بأربعة أهداف دون رد، المواجهة الرابعة هى المواجهة الأخيرة بين المنتخبين وكانت عام 2018 ، وخسر فيها المنتخب الوطني بثلاثة أهداف.