شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ودية منتخب مصر وبلجيكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره البلجيكى، وديًا، وذلك على استاد جابر الأحمد بالكويت غداً الجمعة، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.

في التقرير التالي نطرح أبرز وأهم الأسئلة التي تراود أذهان الجماهير المصرية قبل مباراة المنتخب الوطنى وبلجيكا

س: ما هو طاقم تحكيم مباراة مصر وبلجيكا ؟

ج: حسبما أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا مؤيد شهاب سوف يدير مباراة مصر وبلجكا غداً الجمعة 18 نوفمبر الجارى طاقم تحكيم كويتي، بقيادة حكم الساحة سيكون الدولي على محمود.

س: كم سعة استاد مباراة مصر وبلجيكا ؟

ج: يستضيف استاد أحمد جابر الدولي مباراة مصر وبلجيكا الودية حيث يتسع لـ58 متفرجا، وتتوقع اللجنة المنظمة للمباراة حضور 40 ألف مشجع على الأقل.

س: ما هو موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالتوقيت المصرى والكويتى ؟

ج: تقام مباراة مصر والكويت عند الخامسة مساء غداً الجمعة 18 نوفمبر الجاري بتوقيت مضر على ملعب جابر الأحمد بمدينة الكويت بينما تقام في السادسة مساءً بتوقيت الكويت.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية ؟

ج: ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.

س: ما موقف محمد صلاح من المباراة بعد السفر إلى الإمارات ؟

ج: يتوجه، اليوم، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر فى النسخة الثالثة عشر، بعد تواجده فى القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر، على أن يعود للكويت فى نفس اليوم للمشاركة فى ودية بلجيكا غدًا.

س: ما هي قائمة منتخب مصر أمام بلجيكا ؟

ج: حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد عواد (الزمالك).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)- أكرم توفيق (الأهلي)- أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي)- على جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- محمود علاء (الاتحاد)- محمد حمدى (بيراميدز)- حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي)- حمدي فتحي (الأهلي)- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)- إمام عاشور (الزمالك)- محمود حمادة (فاركو)- محمد مجدى «أفشة» (الأهلي)- طاهر محمد طاهر (الأهلي)- أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- محمود حسن «تريزيجيه» (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي)- مروان حمدي (المصري البورسعيدي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).