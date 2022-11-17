اتحاد الكرة ينهى أزمة حضور الجماهير مران المنتخب

القاهرة - سامية سيد - أنهي جمال علام رئيس اتحاد الكرة أزمة حضور الجماهير المصرية مران المنتخب الوطني الأخير استعدادا لمواجهة بلجيكا غدا الجمعة باستاد جابر الاحمد.

ونجحت جهود واتصالات جمال علام مع مسئولي الاستاد ورجال الامن في السماح للجماهير بدخول الملعب وحضور المران ودعم الفراعنة قبل المباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى ، لبّى وفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، دعوة نظيره الكويتى على هامش المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر وبلجيكا مساء غد الجمعة على ستاد جابر الأحمد بالكويت.

واستقبل السيد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفد اتحاد الكرة المصري بحفاوة بالغة تعبر عن حجم العلاقات التاريخية الوطيدة بين الاتحادين الشقيقين.

وحرص جمال علام على إهداء السيد عبد الله الشاهين درع الاتحاد المصري لكرة القدم وقميص منتخب مصر.