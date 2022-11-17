شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات اليد أمام تونس فى تحديد مراكز بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات كرة اليد أمام تونس بنتيجة 24/22 برميات الـ 7 أمتار فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال .

ومن المقرر أن ينافس المنتخب التونسى على المركزين الخامس و السادس فيما ينافس المنتخب المصرى على المركزين السابع و الثامن .

وخسر منتخب سيدات كرة اليد أمام نظيره السنغالى بنتيجة 21/19 أمس فى إطار دور الثمانية فى بطولة أفريقيا المقامة على أرض الأخير .

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.