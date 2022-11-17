شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم المنتخب الأولمبي فى ودية المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل المنتخب لمواجهة المغرب في اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل وديًا.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي: "حمزة علاء في حراسة المرمى، أحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف في الدفاع، والعربي بدر وأحمد نبيل كوكا وعماد ميهوب ومصطفى سعد ميسى في الهجوم، ومحمود صابر وأسامة فيصل في الهجوم".

ويلتقي اليوم الخميس المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره المغربي فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المغرب وديا وفى اطار استعدادات المنتخب المصري لمباراتي زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها المغرب.\

ويتأهل منها الثلاثة الاوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا .. المنتخب المصري تأهل إلى الدور الثالث على حساب إسواتيني وصعد لمواجهة زامبيا ، بينما يستعد المغرب مستضيف البطولة المجمعة للنهائيات مبكرا ، ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الأحد المقبل فى تجربة ثانية خلال فترة التوقف الدولى .

منتخب مصر وصل إلى المغرب منذ يومين وتدرب تحت قيادة جهازه الفني الذى يقوده البرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي.

ويرأس بعثة المنتخب فى المغرب محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب ، وشهدت تدريبات المنتخب الأوليمبي ارتفاعا ملحوظا فى معدل الأهداف خلال المران الثاني بالمغرب أمس الأول ، وهو المران الذى شهده السفير ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب.

وحرص ميكالى على القيام بمحاضرة قصيرة شرح خلالها مجموعة من الجمل الفنية والخططية للاعبين الذين قاموا بتنفيذها فى التدريبات ، كما شدد على علاج بعض الأخطاء التى لاحظها فى الفترة الماضية وأبرزها الإيجابية على المرمي ودقة إنهاء الهجمة على المرمي.

ويعتبر ميكالى مواجهة المغرب على أرضها وبما تضمه من نجوم محترفين بمثابة خطوة جيدة على طريق الاستعداد الجيد للقاء زامبيا ، مشددا على أن المنتخب المصري فى حاجة كبيرة جدا لمزيد من المباريات من أجل ارتفاع نسبة الانسجام مؤكدا أنه معجب جدا بدرجة استجابة اللاعب المصري وذلك ما وضح خلال تعامله مع اللاعبين فى المنتخب الأوليمبي .