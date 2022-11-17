شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: منتخب مصر يجمع بين الخبرة والشباب ونقدر صعوبة مواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عن مواجهة بلجيكا التي تجمع المنتخبين غدًا الخميس، موضحا أنه يحترم قوة وتاريخ المنافس ، وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلجيكا: "نواجه خصما كبيرا جدا يستعد لكأس العالم ونعلم أن المباراة صعبة لكننا مستعدون".

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني: "أنظر لكفاءة اللاعب وعطائه في الملعب وليس لسنه ومنتخب مصر يجمع بين الخبرة والشباب" ، وأتم فيتوريا تصريحاته: "أعتبر المباراة الودية مثل الرسمية، لا بد من تحقيق نتيجة ايجابية، لدينا لاعبين كبار ومحترفونا مميزون ونواجه منتخبا مميزا أيضا".

يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره البلجيكى، وديًا، وذلك على استاد جابر الأحمد بالكويت غداً الجمعة، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.