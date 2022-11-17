شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة يخضع لمعايشة في بيراميدز قبل خوض تجريته التدريبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى الزمالك الأسبق خطوته التدريبية الأولى بعد اعتزال كرة القدم بقضاء فترة معايشة مع مدرب حراس نادى بيراميدز لمدة 10 أيام بعد التنسيق مع إدارة الفريق السماوى التي وافقت على طلب حارس الفريق الأبيض السابق.

وأعلن المنصف، اعتزاله كرة القدم بعد مباراة الاتحاد السكندرى أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى الماضي، ليسدل الستار على رحلة تاريخية مع الساحرة المستديرة، شارك أوسة في 458 مباراة بإجمالى 40744 دقيقة لعب، تلقى خلالها 507 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 153 مباراة، وتفوق على عصام الحضرى حارس الفراعنة الذى شارك في 451 مباراة.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتُوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال أفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الأفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.