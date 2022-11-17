علام والدرندلي والسفير المصري يدعمون المنتخب في ختام الاستعداد لمواجهة بلجيكا

وشهد المران حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحازم امام عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي.

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الخميس في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا، المقرر لها غدا الجمعة في إطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.

وألتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللقاء بشكل متوازن بسبب قوة المنتخب البلجيكي حيث سيبدأ بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: أكرم توفيق ، علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي، وفي خط الوسط: محمد النني ، أمام عاشور، محمود حمادة، وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.