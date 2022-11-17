شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة المنتخب الأوليمبي تتحرك لأداء ودية المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم من فندق الإقامة لأداء ودية المغرب المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المغرب فى مدينة الرباط وذلك ضمن استعدادات منتخبنا للقاء زامبيا فى الجولة الحاسمة للتصفيات الأولمبية باريس 2024.

يرأس البعثة فى المغرب محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب ويضم الجهاز الفني : البرازيلي ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمي وليونياردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم.

وتضم بعثة المنتخب فى الرباط ٢٢ لاعبا هم : فى حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري .وفى خط الدفاع: - محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد أشرف - محمد سمير ..وفي خط الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة - .. وفى خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويري - حسام أشرف - أسامة فيصل.