7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الاخبار الرياضية الهامة، والتي جاء أبرز ما فيها ، محمد صلاح يتوجه لدبى اليوم بعد ترشيحه لجائزة الأفضل لجلوب سوكر، والاتحاد الدولى لليد يختار 4 حكام مصريين للتحكيم ببطولة العالم المقبلة، وتعرف على الموعد المبدئى لمشاركة عبد المنعم فى تدريبات الأهلى الجماعية.