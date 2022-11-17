7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الاخبار الرياضية الهامة، والتي جاء أبرز ما فيها ، محمد صلاح يتوجه لدبى اليوم بعد ترشيحه لجائزة الأفضل لجلوب سوكر، والاتحاد الدولى لليد يختار 4 حكام مصريين للتحكيم ببطولة العالم المقبلة، وتعرف على الموعد المبدئى لمشاركة عبد المنعم فى تدريبات الأهلى الجماعية.
يتوجه، اليوم، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر فى النسخة الثالثة عشر.