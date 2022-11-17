شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة بطولة السهم الذهبي بنادى الصيد يومى الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة بطولة "السهم الذهبي" للقوس والسهم على ملاعب نادي الصيد، بمشاكة 235 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 هيئات وأندية مثل الصيد ووادي دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهوري وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب

وتختتم البطولة يوم السبت بمنافسات عمومي الرجال والسيدات في منافسات القوس الأولمبي للفئات تحت 21 سنة وتحت 18 سنة وتحت 16 سنة، في مسافات 70 و60و50 متر، كما تقام منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس المركب.

كما تقام يوم السبت منافسات 50 و25 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، كما تقام منافسات 18 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، بالإضافة إلى منافسات تحت 14 سنة وتحت 12 سنة وتحت 10 سنوات وتحت 8 سنوات.