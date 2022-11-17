شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الكرة يلبى دعوة نظيره الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لبى وفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام ، دعوة نظيره الكويتى على هامش المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر وبلجيكا مساء غد الجمعة على ستاد جابر الأحمد بالكويت.

واستقبل السيد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفد اتحاد الكرة المصري بحفاوة بالغة تعبر عن حجم العلاقات التاريخية الوطيدة بين الاتحادين الشقيقين.

وحرص الأستاذ جمال علام على إهداء السيد عبد الله الشاهين درع الاتحاد المصري لكرة القدم وقميص منتخب مصر.