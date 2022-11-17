شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يجتمع بمدير أمن بورسعيد لبحث ترتيبات إقامة تدريبات الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام وفد من مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في رجب عبد القادر و الحسيني أبو قمر نائبا رئيس مجلس الإدارة، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة بزيارة لمديرية أمن بورسعيد، حيث كان في استقبالهم اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بورسعيد ، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة ترتيبات إقامة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ببورسعيد خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال.

من ناحية أخرى، قرر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، إقامة المران الصباحي للفريق بشكل طبيعي خلال معسكر القاهرة، المقام حالياً استعداداً لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، خلال اللقاء المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك على الرغم من استعداد المصري لمواجهة إنبي مساء اليوم، في لقاء ودي استعدادا لاستئناف التدريبات.

واشتمل المران الصباحي على تدريبات بدنية مكثفة، بالإضافة إلى وصلة تدريبات خاصة بحراس المرمى.

وكان إيهاب جلال قد 14 ناشئاً على مدار انطلاق معسكر القاهرة الذي بدأ خلال نوفمبر الجاري لاستغلال فترة التوقف في تحقيق الانسجام بين اللاعبين.

وخاض النادي المصري 4 تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة، حيث خسر في اللقاء الأول أمام القناة بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع حرس الحدود، وأخيرا خسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد بالأمس الأربعاء، فريق المصرى إلى استئناف تدريباته، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الرابعة فى معسكر القاهرة أمام سيراميكا، والتى انتهت بهزيمة المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.