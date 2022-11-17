شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يؤازر عمر كمال في مران فيوتشر بعد استبعاده من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على مؤازرة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وذلك على هامش التدريبات، بعد استبعاد اللاعب من حسابات المنتخب الوطني استعدادا لودية بلجيكا المقرر إقامتها غدا الجمعة بالكويت.

وعقد السقا جلسة خاصة مع عمر كمال على هامش تدريبات الفريق استعدادا لأسوان، وحفزه لمواصلة تألقه مع الفريق، مؤكدا أنه في حالة استمراره على مستواه سيفرض نفسه على المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري العام، وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة إغلاق ملف الكونفدرالية استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام، والتركيز على مواصلة النتائج الجيدة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة أسوان 23 نوفمبر الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام، واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.