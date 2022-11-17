شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الكويت لـ محمد صلاح: الكويت بلدك .. ويؤكدون: سنشجع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأطفال الكويت يعلنون فيه مساندتهم وتشجيعهم لمنتخب مصر أمام بلجيكا في المباراة الودية المقرر إقامتها غداً الجمعة 18 نوفمبر الجاري على استاد جابر الأحمد بالكويت.

وعبر أطفال الكويت عن سعادتهم بقدوم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى إلى الكويت موجهين رسالة له:" البلد بلدك يا صلاح.. نحن نحبك يا صلاح.. سعداء بك يا محمد صلاح".

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره البلجيكى، وديًا، وذلك على استاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا غداً الجمعة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد جابر الأحمد بدولة الكويت،ومن المقرر أن يذاع لقاء الفراعنة وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.

وكشف البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى عن قائمة المباراة المكونة من :حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد عواد (الزمالك)،خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)- أكرم توفيق (الأهلي)- أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي)- على جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- محمود علاء (الاتحاد)- محمد حمدى (بيراميدز)- حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي)- حمدي فتحي (الأهلي)- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)- إمام عاشور (الزمالك)- محمود حمادة (فاركو)- محمد مجدى «أفشة» (الأهلي)- طاهر محمد طاهر (الأهلي)- أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- محمود حسن «تريزيجيه» (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي)- مروان حمدي (المصري البورسعيدي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).

ومن المتوقع أن يدفع روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر بأقوى تشكيل لديه بقيادة محمد صلاح النجم العالمي باعتبار أن المباراة تمثل له أهمية خاصة، ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر مكوناً من، حراسة المرمى : محمد الشناوى، والدفاع : محمد حمدي ، أحمد حجازى ، على جبر ، أكرم توفيق، وفي الوسط : طارق حامد ، محمد الننى، وحمدى فتحى، والهجوم : تريزيجيه ، محمد صلاح ، مصطفى محمد.