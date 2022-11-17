شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى إياب نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق سلة الاهلى رجال مع نظيره الزمالك فى منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة رجال، بعد صعود الفريقين بجانب صعود الاتحاد والجزيرة أيضا

موعد مباراة الأهلى والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى إياب نصف النهائى غدا الجمعة فى تمام الخامسة والنصف بصالة برج العرب بالإسكندرية .

كما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة، وكان الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة 71/64 ، وتغلب الجزيرة على الاتحاد 77/73.

وفيما يخص مباريات الدور النهائي من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و 24 نوفمبر الجارى.