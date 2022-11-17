شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يكرم فريق الناشئين تحت 16 سنة بعد حصد لقب بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الشريعى رئيس نادي إنبى،على إقامة حفل تكريم لفريق الناشئين تحت 16 سنة مواليد 2006 ، بعد تحقيقهم الفوز ببطولة كأس مصر للناشئين فى نسختها الأولى ، وذلك بحضور المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد رفاعى المدير التنفيذى والكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة والكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين والكابتن عماد جابر نائب رئيس القطاع والجهاز الفنى والإدارى والطبى لفريق 16 سنة .

وعبر الشريعى خلال الإحتفال عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز والذى تحقق بفضل تكاتف المنظومة الرياضية بقطاع الناشئين ، بالإضافة للمواهب المميزة داخل الفريق ، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل والاهتمام بفرق القطاع بالتعاون مع إمام محمدين والكابتن عماد جابر،سعياً لتوفير المناخ الأمثل للاعبين الموهوبين وتصعيدهم للفريق الاول بالنادى .

فيما أكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمس أمام فريق زد المميز واللاعبين يستحقون الإشادة وكانوا رجالا ونفذوا التعليمات المطلوبة طوال المباراة ، مقدماً شكره للجهاز الفنى للفريق واللاعبين بعد تحقيقهم الإنتصار وحصد كأس البطولة.