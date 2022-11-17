شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يرتدى " قناع" فى مران الأهلي بعد جراحة الأنف.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتدى محمد عبدالمنعم، لاعب الأهلي «واقي الوجه» خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم الخميس؛ استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
واستعان عبدالمنعم بـ «واقي الوجه» خلال التدريبات التي يقوم بتنفيذها داخل التتش، بعدما أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.
وقام عبدالمنعم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين قبل أن يعود غدا إلى مران الفترة الواحدة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني