شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يرتدى " قناع" فى مران الأهلي بعد جراحة الأنف.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى محمد عبدالمنعم، لاعب الأهلي «واقي الوجه» ‏خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم الخميس؛ استعدادا ‏لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.‏

واستعان عبدالمنعم بـ «واقي الوجه» خلال التدريبات التي يقوم بتنفيذها داخل التتش، بعدما ‏أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين ‏في جراحة الوجه والفكين.‏

وقام عبدالمنعم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به؛ ‏لتجهيزه للعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين قبل أن يعود غدا إلى مران الفترة الواحدة وفقا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني