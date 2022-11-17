شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يلجأ للتدوير فى الزمالك لتعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك على اللجوء إلى فكرة التدوير في مراكز اللاعبين من أجل سد أوجه العجز والنقص التي يعانى منها الفريق الأبيض بسبب الإصابات والغيابات.

ويركز فيريرا على الاستفادة من اللاعبين الذين يستطيعون شغل أكثر من مركز في الفريق ومحاولة تجربتهم للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة وذلك حتى يتغلب الخواجة على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية من نقص عددى وغيابات بسبب الإصابة.

يسابق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الزمن لاستعادة معظم المصابين بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الذى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية فى الكويت بعد غد الجمعة 18 نوفمبر الجارى.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى فى ربع نهائى كأس مصر وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.

وأصيب يوسف حسن المنضم حديثا للزمالك بشد فى الخلفية، فى أول مران له مع الفريق، بينما يخوض دونجا برنامجه التأهيلى جالياً بعد جراحة الغضروف، ويؤدى أحمد فتوح برنامج تأهيلي وعلاجي ونفس الأمر بالنسبة للسنغالى لإبراهيما نداي الذى يعاني من اصابه عضليه، وكذلك شيكابالا ومحمد عبد الغنى.