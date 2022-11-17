شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أيمن عبد العزيز ساحر مصرى تألق فى تركيا ومشروع مدرب واعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحظ أيمن عبد العزيز بالاهتمام الإعلامى الذى يستحقه، خاض تجارب احترافية عدة، ولعب لـ6 فرق تركية، ومع ذلك لم يعطه الإعلامى الرياضى حقه، لكنه لم يبالى، آمن بنفسه قبل أن يؤمن به الجميع وصنع مجدًا لن يستطيع أحد إغفاله، وهو الآن يبنى حلمًا تدريبيا فى المنتخب الوطنى الأول مع البرتغالى روى فيتوريا.

أيمن عبد العزيز كان من أهم وأفضل لاعبى خط الوسط فى جيله، قدم الكثير للزمالك والمنتخب الوطنى، وخاض تجربة احتراف فى تركيا تعد من أفضل تجارب المحترفين المصريين فى أوروبا.

بدأ أيمن عبد العزيز مشواره الكروى مع نادى الزمالك قبل أن يخوض رحلة احتراف طويلة بتركيا، واللعب للعديد من الأندية التركية، وبدأ رحلة احترافه عام 2000 فى أحد أندية الوسط فى تركيا، وهو نادى كوجالى التركى، حيث كان يلعب أساسيا فى صفوف الفريق، ثم انتقل إلى مالطيا سبور التركى موسم 2002 / 2003، وفى موسم 2005 / 2006 انضم إلى صفوف نادى جينشلربيرليجى ثم انتقل إلى طرابزون سبور موسم 2006 / 2007، قبل أن يعود إلى الزمالك عام 2008 / 2009 .

وانضم عبد العزيز إلى صفوف نادى الشرقية عام 2016 ليعلن بعد ذلك اعتزاله بعد هذه التجربة .

حصل أيمن عبد العزيز على أول لقب أوروبى للاعب مصرى محترف عندما فاز بكأس تركيا مع فريق كوجالى، وقبل أن يخوض رحلة احترافه بتركيا حصل مع الزمالك على ألقاب كأس الأفرو-آسيوية عام 1998/1997 وكأس مصر عام 1998/1999 وكأس أبطال أفريقيا عام 2000 .

لعب أيمن عبد العزيز مع المنتخب الأوليمى منذ ظهوره مع نادى الزمالك موسم 1995 وظل يشارك معه حتى عام 1999.

وانضم لصفوف المنتخب المصرى الأول وعمره 20عاما، وشارك فى 25 مباراة دولية فاز فى 12 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل فى7 مباريات وأحرز أيمن مع المنتخب ثلاثة أهداف دولية.