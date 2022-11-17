شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحيي الذكرى الـ 16 لرحيل بوشكاش مدرب الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيا الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، الذكرى الـ 16 لرحيل بوشكاش مدرب الفريق السابق، وعلق حساب المصري: دعونا نتوجه بالتحية لروح أسطورة التدريب بالنادي المصري فيرينك بوشكاش الذي توفى في مثل هذا اليوم من عام 2006.

من ناحية أخرى، قرر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، إقامة المران الصباحي للفريق بشكل طبيعي خلال معسكر القاهرة، المقام حالياً استعداداً لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، خلال اللقاء المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك على الرغم من استعداد المصري لمواجهة إنبي مساء اليوم، في لقاء ودي استعدادا لاستئناف التدريبات.

واشتمل المران الصباحي على تدريبات بدنية مكثفة، بالإضافة إلى وصلة تدريبات خاصة بحراس المرمى.

وكان إيهاب جلال قد 14 ناشئاً على مدار انطلاق معسكر القاهرة الذي بدأ خلال نوفمبر الجاري لاستغلال فترة التوقف في تحقيق الانسجام بين اللاعبين.

وخاض النادي المصري 4 تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة، حيث خسر في اللقاء الأول أمام القناة بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع حرس الحدود، وأخيرا خسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد بالأمس الأربعاء، فريق المصرى إلى استئناف تدريباته، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الرابعة فى معسكر القاهرة أمام سيراميكا، والتى انتهت بهزيمة المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.