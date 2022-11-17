شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل إلى ربع نهائى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور ربع النهائى ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، التى تقام خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وفاز مصطفى عسل فى مباراة دور الـ16 على الإنجليزى باتريك رونى بنتيجة 3 / 0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-3, 11-9.

بينما ودعت سلمى هانى البطولة من دور الـ16 بعد هزيمتها أمام البلجيكية تينى جليس بنتيجة 3 / 0 فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-6, 11-8.

وكان الثلاثى المصرى، طارق مؤمن، نور الطيب، وروان العربي قد تأهلوا إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوزهم في منافسات اليوم الأول بدور الـ16، فيما ودعت نادين شاهين المنافسات عقب هزيمتها في نفس الدور.

وكانت رابطة المحترفين للاسكواش قد أعلنت انسحاب علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش من بطولة سنغافورة المفتوحة، بسبب عدم تعافيه حتى الآن من إصابة الركبة التي تعرض لها فى بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، ما أجبره على الانسحاب من المباراة النهائية أمام دييجو إلياس بعد نقطتين فقط.