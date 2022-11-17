شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره البلجيكى، وديًا، وذلك على استاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة مصر وبلجيكا تقام مباراة مصر وبلجيكا غداً الجمعة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد جابر الأحمد بدولة الكويت. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت. قائمة منتخب مصر أمام بلجيكا قائمة منتخب مصر أمام بلجيكا حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد عواد (الزمالك). خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)- أكرم توفيق (الأهلي)- أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي)- على جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- محمود علاء (الاتحاد)- محمد حمدى (بيراميدز)- حسين السيد (المصرى). خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي)- حمدي فتحي (الأهلي)- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)- إمام عاشور (الزمالك)- محمود حمادة (فاركو)- محمد مجدى «أفشة» (الأهلي)- طاهر محمد طاهر (الأهلي)- أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- محمود حسن «تريزيجيه» (طرابزون سبور التركي). خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي)- مروان حمدي (المصري البورسعيدي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي). مصر وبلجيكا.. صلاح ودى بروين الأغلى مصر وبلجيكا.. صلاح ودى بروين الأغلى تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة أغلى لاعبى المنتخب فى مباراة بلجيكا بقيمة وصلت إلى 80 مليون يورو، متساوياً مع البلجيكى كيفين دى بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتى، والذى يعتبر أغلى لاعب فى قائمة منتخب بلاده أيضاً. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

ومن المتوقع أن يدفع روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر بأقوى تشكيل لديه بقيادة محمد صلاح النجم العالمي باعتبار أن المباراة تمثل له أهمية خاصة، ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر مكوناً من، حراسة المرمى : محمد الشناوى، والدفاع : محمد حمدي ، أحمد حجازى ، على جبر ، أكرم توفيق، وفي الوسط : طارق حامد ، محمد الننى، وحمدى فتحى، والهجوم : تريزيجيه ، محمد صلاح ، مصطفى محمد.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا

فى المقابل سيبدأ منتخب بلجيكا بقيادة روبيرتو مارتينيز المدير الفنى بالتشكيل المعتاد للشياطين الحمر في السنوات الماضية 3-4-3 ومن المتوقع أن يبدأ كالتالي: "حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونجن -فاوت فاس، في خط الوسط: يانيك كاراسكو – أكسل فيتسل – يوري تيليمانس – توماس مونييه، وفي خط الهجوم: - كيفين دي بروين، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو".