شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقود المران الصباحى للمصرى قبل ودية إنبى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، إقامة المران الصباحى للفريق بشكل طبيعى خلال معسكر القاهرة، المقام حالياً استعداداً لمواجهة الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر، خلال اللقاء المقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى، وذلك على الرغم من استعداد المصرى لمواجهة إنبى مساء اليوم، فى لقاء ودى استعدادا لاستئناف التدريبات.

واشتمل المران الصباحى على تدريبات بدنية مكثفة، بالإضافة إلى وصلة تدريبات خاصة بحراس المرمى.

وكان إيهاب جلال قد أشرك 14 ناشئاً على مدار انطلاق معسكر القاهرة الذى بدأ خلال نوفمبر الجارى لاستغلال فترة التوقف فى تحقيق الانسجام بين اللاعبين.

وخاض النادى المصرى 4 تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة، حيث خسر فى اللقاء الأول أمام القناة بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع حرس الحدود، وأخيرا خسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد بالأمس الأربعاء فريق المصرى إلى استئناف تدريباته، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الرابعة فى معسكر القاهرة أمام سيراميكا، والتى انتهت بهزيمة المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.