أكبر أزمة مالية في تاريخ لاعبي الكرة في مصر .. تدخل رعاة الأهلي لحل أزمة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت اف ام وفي متابعة لأزمة اللاعب كهربا، أن الأهلي يسير في اتجاه نحو عدم دفع قيمة الغرامة سوى بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير : «وذلك حتى لا يحقق نادي الزمالك أي استفاده من وجود سيولة مالية في فترة الانتقالات القادمة في ضم صفقات جديدة، رغم أن الفريق الأبيض ضم 10 صفقات في انتقالات الصيف».

وتابع نجم الأهلي السابق : «هناك تواصل بين إدارة النادي الأهلي مع محمود كهربا وذلك من أجل توفير بعض الحلول في أزمة الغرامة بعد أن أصبح مطالب بأكثر من 50 مليون جنيه من اللاعب».

رعاة الأهلي سيساهمون في حل أزمة كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية تفاصيل جلسة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرتقبة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لحل أزمة غرامته لصالح نادي الزمالك.

وقال «شبانة» : «كهربا سيعقد جلسة مع الخطيب، لحل أزمته وإنهائها بشكل تام خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأوضح الإعلامي محمد شبانة : رعاة الأهلي سيساهمون في حل أزمة كهربا

وأوضح: «الأهلي لديه رعاة ومعلنين كثر، سوف يساهمون في حل أزمة كهربا ودفع غرامته لصالح نادي الزمالك».

وأشار محمد شبانة إلى أن «كهربا سوف يصور إعلانات عن طريق تلك الشركات، وسيحصل على مبلغ مالي كبير يستطيع أن يسدد غرامته من خلاله بشكل نهائي».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد غرمت كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى الفوائد، في قضية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، من جانب واحد.

وجرى إيقاف كهربا 6 أشهر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لحين سداد المبلغ المستحق لصالح نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن قيد كهربا في قائمة الفريق الأولى في الموسم الجاري، رغم تعرضه للإيقاف، وعدم سداده غرامة نادي الزمالك.