شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكو المالى ماليك توريه بالجبلاية ويوقع غرامة مالية عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادى غزل المحلة بشكوى فى اتحاد الكرة ضد المهاجم المالى ماليك توريه عقب غيابه عن التدريبات دونإذن مسبق، وتوقيع غرامة مالية على اللاعب.

ويأتى غياب ماليك توريه عقب سفره إلى مسقط رأسه مالى دون إذن مسبق من قبل مسئولى نادى غزل المحلة، بالإضافة إلى رغبة اللاعب بعدم استكمال الموسم مع فريق غزل المحلة، لعدم حصوله على باقى مستحقاته المتأخرة منذ الموسم الماضى والتى تقدر بـ20 الف دولار.

وكانت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة قد أسفرت عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان، ومن المقرر إقامة المباراة يوم 19 من الشهر الجارى، وتُقام على استاد أسوان، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وعلى صعيد آخر يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين.