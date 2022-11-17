شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينهى معسكره المغلق بالقاهرة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الاتحاد معسكره المغلق، المقام حالياً فى القاهرة، يوم الأحد المقبل استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز المتوقفة فى الفترة الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية المقرر لها غداً الجمعة.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالقاهرة بمواجهة طلائع الجيش ودياً غداً الجمعة فى إطار استعدادات الفريقين للموسم لاستئناف الدورى العام، حيث يرغب الصربى زوران المدير الفني للاتحاد السكندرى في الوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على الفرصة بعد أول ثلاث جولات وعلى رأسهم أحمد سيد غريب.

كما يسعى زوران إلى تجهيز جميع اللاعبين للمباريات للحفاظ على النتائج الإيجابية التى بدأها بالفوز على أسوان ثم الداخلية وأخيرا طلائع الجيش، حيث يرغب الخواجة فى استمرار سلسلة الانتصارات وعدم والاستفادة من فترة التوقف الدولى.

فى سياق متصل حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على مركز شباب الأميرية بثلاثية مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب الوقود استعدادا لعودة مباريات الدورى، أحرز الأهداف سعيدو سمبورى وصبرى رحيل وإبراهيم حسن، وأحرز هدف الأميرية الوحيد من ضربة جزاء، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى وجاءت الأهداف فى الشوط الثانى.