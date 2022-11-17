الامارات | طيران الإمارات تعرض مباريات كأس العالم في بث حي على رحلاتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت طيران الإمارات أنها ستبث جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرة على جميع رحلاتها. وسوف يستمتع الركاب في جميع الدرجات بمشاهدة المباريات على شاشاتهم الشخصية على قناة "سبورت 24" عبر نظام طيران الإمارات الترفيهي، وكذلك على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على طائرات A380، وفي صالاتها الخاصة في المطارات العالمية.

وجهّزت طيران الإمارات أكثر من 200 طائرة بإمكانات استقبال البث التلفزيوني الحي، بما في ذلك قناتا الرياضة "سبورت 24" و"سبورت 24 إكسترا". واعتباراً من 20 نوفمبر الجاري، سيتمكن الركاب من مشاهدة جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ على قناة "سبورت 24" عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، بما في ذلك المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويمكن لركاب طيران الإمارات أيضاً، قبل صعودهم إلى الطائرات، مشاهدة المباريات في صالاتها الخاصة، التي تعدّ أماكن مثالية للاسترخاء والانتعاش قبل الرحلة، ويمكن دخولها مجاناً لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال، وكذلك أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في سكاي واردز طيران الإمارات. ويمكن لأعضاء الفئة الفضية أيضاً دخول صالة طيران الإمارات لدرجة الأعمال في دبي. أما مسافرو الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية، فيمكنهم الدفع لدخول الصالة والاستمتاع بالمباريات مع مشروبات باردة ووجبات خفيفة غير محدودة. وتوفر صالات طيران الإمارات بوفيه طعام سخي ومشروبات متنوعة، بالإضافة إلى مرافق استحمام وخدمة واي فاي مجانية ومركز أعمال خاص.

وتقدم قناة "سبورت 24" أيضاً بثاً حياً لمباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا UEFA والدوري الأوروبي لكرة القدم وبطولة كرة القدم الآسيوية. كما تبث أهم الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك كأس العالم للرجبي للسيدات، وكأس العالم T20 في الكريكيت للرجال، والألعاب الأولمبية، والدوري الوطني لكرة القدم NFL، ودوري الاتحاد الوطني لكرة السلة NBA، ودوري الهوكي الوطني NHL، وبطولات الجولف الكبرى ومباريات غران سلام في التنس، بالإضافة إلى الإبحار وسباقات الخيل ورياضة السيارات. ويمكن للمسافرين عرض جداول المباريات الكاملة مسبقاً على emirates.com والتخطيط لمشاهدتها على الطائرة.

ونال نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice التكريم كأفضل نظام ترفيه جوي في العالم من قبل العديد من كيانات السفر والطيران، وقد حصل مؤخراً على جائزة اختيار الركاب كأفضل نظام ترفيه جوي عالمي في APEX 2023، واستأثر للمرة 17 على التوالي بجائزة أفضل نظام ترفيه جوي في العالم في Skytrax 2022. ويمكن لمسافري طيران الإمارات في جميع الدرجات تصفح مكتبة الترفيه ذات المستوى العالمي مع أكثر من 5000 قناة عند الطلب، توفر ما يزيد على 1700 فيلم حديث وكلاسيكي و1500 ساعة من البرامج التلفزيونية، والأخبار الحية، بالإضافة إلى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية بـ45 لغة.